«Нова пошта» відкрила перше відділення в Іспанії

Іспанія стала 12-ю європейською країною, у якій «Нова пошта» відкрила відділення. Термін доставки з України — від 8 днів.

Про це повідомила пресслужба «Нової пошти».

Перше іспанське відділення «Нової пошти» відкрилось у Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.

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Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:

документи до 1 кг — 1 000 грн;

посилки до 2 кг — 1 050 грн;

посилки до 10 кг — 1 700 грн;

посилки до 30 кг — 3 000 грн;

вантажі від 30 до 1 000 кг — 120 грн за кожен кілограм.

У травні почне працювати адресне обслуговування — курʼєром можна буде відправити та доставити вантажі до 1 000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка курʼєром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.