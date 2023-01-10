«Нова Пошта» відкрила в Польщі перше вантажне відділення. Звідти можна відправити посилки вагою до 1000 кг

Компанія «Нова Пошта» відкрила перше вантажне відділення у Польщі. Звідти можна відправити посилку вагою до 1000 кг.

Про це пише пресслужба компанії.

З вантажного відділення можна буде відправити як великі валізи з особистими речами, так і габаритну техніку, наприклад, генератори чи акумулятори. Доставку можна замовити на адресу іншого вантажного відділення в Україні або на адресу отримувача.

Термін доставки великих вантажів буде аналогічним із малими — від пʼяти діб. Розташоване вантажне відділення за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa. Працює щодня.

За три місяці «Нова Пошта» відкрила вже 18 відділень у Польщі: шість відділень у Варшаві, по два відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі. Адреси та графік роботи відділень у Польщі можна знайти за цим посиланням.