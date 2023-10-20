«Нова пошта» відкрила перше відділення в Естонії та запустила власну кур’єрську доставку. Доставка з України в Естонію — від 5 діб.

Перше відділення «Нової пошти» відкрили в Таллінні за адресою: Estonia pst 7, 10412. У ньому можна отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 1 000 кг. Відділення працює щодня.

Вартість доставки з України в Естонію:

документи — 250 грн;

посилки до 2 кг — 400 грн;

посилки до 10 кг — 600 грн;

посилки до 30 кг — 1 200 грн;

вантажі від 30 до 100 кг — 40 грн за кілограм.

Нова пошта

Також клієнти можуть викликати курʼєра через сайт і мобільний додаток Nova Post, щоб зробити відправлення на будь-яку адресу по всій Естонії. Доставка або забір відправлення кур’єром з адреси сплачується додатково: +100 грн для відправлень до 30 кг; +250 грн за кожні 100 кг.

«Нова пошта» вже відкрила 66 відділень в Естонії, Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові. За тиждень «Нова пошта» зʼявиться в Латвії.