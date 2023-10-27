«Нова пошта» відкрила перше відділення в Латвії

«Нова пошта» відкрила перше відділення та запустила власну курʼєрську доставку в Латвії — у третій країні Балтії та восьмій країні Європи.

Перше відділення Nova Post працює щодня за адресою: місто Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. У відділенні можна відправити й отримати документи, посилки та вантажі до 100 кг.

Доставка з України в Латвію — від 5 діб, а вартість послуги становить:

документи — 250 грн;

посилки до 2 кг — 400 грн;

посилки до 10 кг — 600 грн;

посилки до 30 кг — 1 200 грн;

вантажі від 30 до 100 кг — 40 грн за кожен кілограм.

Також для клієнтів доступна курʼєрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Латвії. Викликати курʼєра можна через сайт і мобільний застосунок. Доставка або забір відправлення курʼєром з адреси сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг і +250 грн за кожні 100 кг.