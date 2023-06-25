«Нова пошта» відкрила друге відділення у Чехії

«Нова пошта» відкрила друге відділення у столиці Чехії Празі.
Про це пише Мінреінтеграції.
У новому відділені можна відправити й отримати документи та посилки вагою до 30 кг. Офіс розташований за адресою: Praha, 186 00 Za Poříčskou bránou 256/6.
Відділення працює щодня за графіком: у будні — з 08:00 до 20:00, у вихідні — з 09:00 до 17:00.
- На початку червня «Нова пошта» відкрила перше відділення в Чехії, у місті Прага. Воно приймає посилки й вантажі вагою до 1 000 кг.
- Чехія стала четвертою країною Європи, де є «Нова пошта». Відділення компанії вже працюють у Польщі, Литві та Молдові.