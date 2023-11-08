У Німеччині відкрилися пʼять нових відділень «Нової пошти»

«Нова пошта» відкрила в Німеччині пʼять нових відділень — у Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі компанії.

Наразі в Німеччині працюють сім відділень поштового оператора, зокрема два в Берліні (тут два) та одне у Гамбурзі.

До кінця року компанія планує відкрити ще 13 відділень у Дюссельдорфі, Дортмунді, Штутгарті, Ганновері, Бремені та інших містах.

Незабаром також зʼявиться можливість отримувати посилки в партнерських поштоматах.