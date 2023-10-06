«Нова пошта» відкрила перше відділення у Словаччині — шостій країні ЄС

Перше відділення працює у місті Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати з України та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює щодня.

«Нова пошта» (Nova Post) у Словаччині запустила перше відділення та власну курʼєрську доставку. Словаччина стала шостою країною Європейського Союзу, де запрацювали відділення компанії.

Також для українців доступна курʼєрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Словаччині. Викликати курʼєра можна через сайт та мобільний додаток Nova Post. Доставка зі Словаччини в Україну — від 5 діб.

Вартість доставки зі Словаччини в Україну складає:

документи — €12;

посилки до 2 кг — €15;

посилки до 10 кг — €20;

посилки до 30 кг — €35;

посилки від 30 до 100 кг — €1,2 за кожен кг.

Доставка або забір курʼєром сплачується додатково: €3 для відправлень до 30 кг або €8 за кожен кг для відправлень від 31 до 100 кг.