Нова угода про надра, погрози Трампа Путіну та європейський контингент в Україні. Головне за тиждень

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Протягом тижня події в Україні були тісно переплетені з американськими. Вашингтон запропонував Києву нову угоду про надра — масштабнішу й менш вигідну, а президент США Дональд Трамп розлютився на Путіна і відкрито пригрозив йому новими митами на російську нафту. Частково за те, що той не йде на перемирʼя з Україною. Тим часом Росія продовжувала обстріли, вбиваючи українців і руйнуючи цивільну інфраструктуру.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

США хочуть українські копалини разом з нафтою і газом

Сполучені Штати пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США.

Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій.

Трамп погрожує Путіну

Президент США Дональд Трамп був «дуже злий» і «розлючений», коли Путін поставив під сумнів авторитет президента України Володимира Зеленського, і пригрозив Росії додатковими митами на її нафту. Трампу також не подобається, що Кремль не хоче домовлятися про припинення вогню, якого так прагнуть у США.

Раніше цього тижня США домовилися з Україною та Росією про заборону атак у Чорному морі, однак згодом РФ почала висувати нові вимоги. Це затримує реалізацію домовленості.

Європейський контингент в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон окреслив, як бачить європейські сили стримування в Україні. Серед його головних тез було те, що зараз першочергове завдання Європи — зробити українську армію, найбільшу армію Європи, максимально сильною, щоб та була найбільшим стримуванням для Росії від майбутніх атак. Для цього в Україну відправлять франко-британську місію, яка працюватиме над зміцненням ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон.

Однак на тлі обговорень відправлення військ в Україну в Європі хочуть розглянути й альтернативні варіанти. Частина європейських країн не приймають перспективу відправити миротворчі війська без твердих гарантій з боку США та міжнародного мандата.

Допомога Україні триває

Європа посилює підтримку України після того, як від цього відмовилися Сполучені Штати. Цього тижня Швеція оголосила, що надасть понад €7 мільйонів для України на розмінування і дрони, а також анонсувала «найбільший план з переозброєння з часів Холодної війни» та посилення допомоги Україні. Коаліція дронів виділила €20 мільйонів на розвідувальні безпілотники для України.

Тим часом Франція передасть Україні новий пакет військової допомоги на €2 мільярди, куди ввійдуть протитанкові ракети Milan, засоби ППО, ракети для літаків Mirage, ракети наземного захисту Mistral, бронемашини AMX-10RC, боєприпаси тощо.

Ракети наземного захисту Mistral.

NYT розслідувала роль американців у війні в Україні

Газета The New York Times зробила велике розслідування про роль американців в українських операціях проти Росії. Зʼясувалося, що, як жартували в Білому домі США за президентства Джо Байдена, Вашингтон знав про плани Росії більше завдяки шпигунству, ніж про задуми партнера — України. Ось найцікавіше:

Улітку 2024 року Україна пошкодила Кримський міст американськими ракетами ATACMS. Раніше удари по Кримському мосту були однією з червоних ліній для США. Однак цього разу Білий дім уповноважив військових і розвідників таємно працювати з українцями та британцями над планом атаки, яка мала зруйнувати міст.

США лютували, що Україна потопила флагман російського флоту крейсер «Москва» без попередження. Вашингтон був здивований, що Україна має ракети, здатні уразити такий корабель. І налякані, бо адміністрація президента Байдена не планувала дозволяти українцям атакувати настільки потужний символ російської влади.

Курська операція України стала серйозним порушенням довіри — так її сприйняли в США. З Вашингтоном її не погоджували. Там загалом про неї й не знали.

Росія продовжує обстріли України

Кілька тижнів тому США запропонували безумовне припинення вогню. Україна погодилася. Натомість щодоби на Україну летять російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика. Росіяни вдарили дронами по військовому госпіталю в Харкові, через що загинули дві людини.

У Дніпрі загинули чотири людини через удари Росії по цивільних обʼєктах. Перед цим російські окупанти завдали ракетного удару по центру Сум. Постраждали майже 70 людей.

Витік секретних даних США у чаті Signal

Головред The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що користувач з ніком Майк Волтц — так звуть радника Трампа з нацбезпеки — додав його в закритий чат у месенджері Signal. Там високопосадовці обговорювали авіаудари по позиціях єменських хуситів. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену. Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент.

Радник з національної безпеки Майк Волтц.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тоді журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування. Як зʼясувала WSJ, Ізраїль надав США розвіддані для ударів по хуситах, які обговорювали в чаті Signal, і тепер розчарований витоком.

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядав можливість звільнити радника з національної безпеки Майка Волтца через витік інформації в чаті Signal. Однак відмовився від цього — частково тому, що не хотів ощасливити своїх критиків.