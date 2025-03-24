Коаліція дронів виділила €20 мільйонів на розвідувальні безпілотники для України

Країни-партнери Коаліції дронів виділили €20 мільйонів на розвідувальні дрони для України. Їх постачать упродовж трьох місяців.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, завдяки цим дронам військові можуть розвідувати місцевість і підвищувати обізнаність своїх підрозділів про ситуацію на полі бою, що важливо для успішних бойових дій.
- Коаліція дронів для України стартувала 17 лютого 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Співлідерами ініціативи виступили Латвія і Велика Британія.
- У 2025 році Міноборони України купить FPV-дронів на 44 мільярди гривень.