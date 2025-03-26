Франція передасть Україні новий пакет військової допомоги на €2 мільярди.

Про це оголосив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції з Володимиром Зеленським.

До пакету увійдуть протитанкові ракети Milan, засоби ППО, ракети для літаків Mirage, ракети наземного захисту Mistral, бронемашини AMX-10RC, боєприпаси, включно з дистанційно керованими снарядами, та інше.

Частину техніки й зброї передадуть із запасів Збройних сил Франції, а частину — замовлять.

На початку лютого 2025 року Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000. Скільки їх — невідомо. Однак Володимир Зеленський додав, що Сили оборони України планують збільшити кількість цих літаків у своєму авіапарку.

Україна також уже використовує зенітно-ракетний комплекс Mistral. Він призначений для збиття літаків і гелікоптерів на дальності до 6 км і висоті до 3 км. Його керовані ракети оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє вражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою.