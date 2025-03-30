Трамп розлючений на Путіна і погрожує новими митами на російську нафту

Президент США Дональд Трамп був «дуже злий» і «розлючений», коли Путін поставив під сумнів авторитет президента України Володимира Зеленського. Трамп вважає, що такі заяви «не ведуть у правильному напрямку».

Про це він сказав у розмові із NBC News.

Перед цим Путін закликав створити в Україні перехідний уряд, щоб фактично усунути Зеленського і чинний кабінет міністрів від влади.

«Якщо Росія і я не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вирішу, що в цьому винна Росія — хоча це може бути і не так — але якщо я вирішу, що винна саме Росія, я введу додаткові тарифи на нафту, на всю нафту, яка надходитиме з Росії», — пригрозив Трамп.

І додав, що якщо «ви купуєте нафту у Росії, то не зможете вести бізнес у США». За його словами, таке мито становитиме 25% на всю нафту та 25—50% нафтопродуктів.

Однак у лютому Дональд Трамп сам написав, що Зеленський — «диктатор без виборів» і додав, що йому краще діяти швидше, бо інакше в нього «не залишиться країни». За тиждень після такої заяви на запитання журналістів, чи Трамп досі вважає Зеленського диктатором, президент США відповів: «Хіба я таке говорив? Я не можу повірити, що казав це».

На початку березня Трамп заявив, що може ввести масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і запровадити нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.

Що передувало

У березні відбувся раунд перемовин між делегаціями України та США. За його підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія. Вона цього не зробила.

Згодом Трамп поговорив з Путіним. Вони, зокрема, обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Наступного дня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Тим часом Росія продовжує масовані атаки на Україну, її цивільну й енергетичну інфраструктуру.