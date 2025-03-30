NYT: Курська операція України стала серйозним порушенням довіри — так її сприйняли в США

Операція Сил оборони України в Курській області Росії стала серйозним порушенням довіри — так її сприйняливу США. З Вашингтоном її не погоджували. Там загалом про неї й не знали.

Про це йдеться в розслідуванні газети The New York Times про роль американців в українських операціях проти Росії.

Влітку 2024 року українські війська були розтягнуті на півночі та сході країни. Попри це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наполягав: «Мені потрібна перемога».

Ще в березні 2024 року США дізналися, що Головне управління розвідки України планує наземну операцію в південно-західній частині Росії. Керівник київського відділення ЦРУ попередив начальника ГУР Кирила Буданова, що якщо українці перетнуть кордон з Росією, то не отримають для цього ані американської зброї, ані розвідувальної підтримки. Проте операцію таки розпочали.

Тоді в адміністрації колишнього президента США Джо Байдена навіть жартували, що знають про плани Росії більше завдяки шпигунству, ніж про задуми партнера — України.

«Ми союзники, але маємо різні цілі: ми захищаємо свою країну, а ви – свої фантомні страхи перед Холодною війною», — пояснив колишній керівник військової розвідки Валерій Кондратюк.

У серпні минулого року у Вісбадені відбулася ротація американського командування — 9 серпня генерал Агюто залишив свою посаду, а наступного дня Київ зробив натяк на «події на півночі». Того ж дня відбувся від’їзд керівника київського відділення ЦРУ. У цей момент українські військові перетнули кордон і увійшли в Курську область Росії.

У США були вражені такими діями. У негативному сенсі. Україна не лише не повідомила про свої плани, але й використала західну техніку, що суперечило попереднім домовленостям. Один із високопосадовців Пентагону назвав це шантажем.

Вашингтон міг би зупинити підтримку, але розумів, що це поставить українських військових у смертельну небезпеку – вони залишилися б без прикриття HIMARS і розвідувальних даних США.

У США зробили висновок, що ця операція і була тією «перемогою», на яку раніше натякав президент Володимир Зеленський. Водночас вона показала його реальну стратегію: він говорив про повне звільнення України, але однією з цілей операції було захоплення російських територій, щоб у майбутньому використати їх у переговорах для повернення окупованих українських земель.