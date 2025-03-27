WSJ: Ізраїль надав США розвіддані для ударів по хуситах, які обговорювали в чаті Signal, і тепер розчарований витоком

Ізраїль надав конфіденційні розвідувальні дані про важливого військового командира єменських хуситів, атаку на якого описував радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц у секретному чаті Signal. Туди ж він випадково додав головреда The Atlantic.

Про це пише The Wall Street Journal.

Коли США почали завдавати ударів, Волтц написав, що хуситський експерт із ракет, який був однією з головних цілей атаки, зайшов у будинок своєї дівчини. І цей будинок знищили.

Один з американських чиновників на умовах анонімності сказав, що ізраїльські представники висловили невдоволення тим, що ці повідомлення Волтца стали публічними.

Факт, що Ізраїль надав розвідувальну інформацію, яка допомогла вистежити хусита, свідчить, наскільки чутливими були деякі деталі в цих повідомленнях. Це також може ставити під сумнів твердження Адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що в чаті Signal не розголошували секретну інформацію.

У чаті Волтц не уточнив, звідки отримав розвіддані, але в іншому повідомленні написав, що США мали «кілька підтверджених ідентифікацій».

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

У цьому чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Після цього Голдберг надіслав листи низці чиновників, які були присутні в цьому чаті, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони, що додали до нього журналіста. Йому відповів Браян Гʼюз, речник Ради національної безпеки, підтвердивши правдивість повідомлення групи Signal.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, підтримав Волтца. Його не звільнять. Він також заявив, що хоча журналіст The Atlantic випадково потрапив у приватний чат про військові плани, його присутність «жодним чином не вплинула» на удари по хуситах у Ємені.

Радник з нацбезпеки США взяв на себе відповідальність за інцидент і сказав, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, але номер помилково потрапив до чужого списку. Він сказав, що зараз намагаються зрозуміти, чи це була помилка, чи технічна проблема. Волтц не сказав, кого саме мали додати до чату.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що у месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили їх опублікувати.