«Він хороша людина і засвоїв урок». Трамп підтримав радника, який додав головреда The Atlantic у секретний чат

Президент США Дональд Трамп підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волтца. Той випадково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга у закритий чат, де високопосадовці обговорювали плани ударів по єменських хуситах.

Про це пише NBC News.

«Майкл Волтц засвоїв урок, і він хороша людина», — сказав Трамп журналістам.

Трамп каже, що хоча журналіст The Atlantic випадково потрапив у приватний чат про військові плани, його присутність «жодним чином не вплинула» на удари по хуситах у Ємені.

На питання, як саме журналіст опинився в чаті, Трамп відповів: «Це був контакт одного з людей Майка. У співробітника був його номер». Президент США каже, що впевнений у своїй команді і не розчарувався через інцидент із The Atlantic, тому що це «перший несерйозний інцидент за два місяці».

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт наголосила, що Трамп продовжує довіряти своїй команді з нацбезпеки, зокрема самому Волтцу. Вона наголосила, що медіа, які пишуть протилежне, нібито лише жадають сенсацій. При цьому раніше вона заявляла, що в чаті, куди додали Голдберга, не обговорювали військові плани — про це казав і міністр оборони США Піт Гегсет.

Що трапилось

Головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга додав до чату в месенджері Signal акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. У цьому чаті обговорювали майбутню атаку на хуситів у Ємені. Серед повідомлень — інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

У цьому чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Після цього Голдберг надіслав листи низці чиновників, які були присутні в цьому чаті, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони, що додали до нього журналіста. Йому відповів Браян Гʼюз, речник Ради національної безпеки, підтвердивши правдивість повідомлення групи Signal.