The Atlantic: Радники Трампа випадково додали журналіста до чату, де обговорювали удари по Ємену

Команда президента США помилково додала головного редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга до чату в месенджері Signal, у якому обговорювали удари американських військ по єменських хуситах.

Про це розповів сам Голдберг у колонці видання.

Він розповів, що 11 березня отримав запит на підключення до месенджера Signal від акаунта під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. Журналіст спершу подумав, що хтось міг замаскуватись під Волтца, але не відкидав, що акаунт може бути справжнім.

«Я прийняв запит на підключення, сподіваючись, що це справжній радник з національної безпеки і що він хоче поговорити про Україну, чи Іран, чи про якусь іншу важливу тему», — розповідає Голдберг.

Через два дні, 13 березня, журналіст отримав сповіщення, що його хочуть додати до чату Signal. Чат мав назву «Houthi PC small group» тобто «Мала група з питань хуситів».

У чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національнї розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та ін.

У чаті вони обговорювали майбутню атаку. Зокрема, Венс сумнівався в доцільності атаки — через економічні ризики.

«Існує подальший ризик того, що ми побачимо помірний або сильний стрибок цін на нафту. Я готовий підтримати консенсус команди і тримати ці побоювання при собі. Але є вагомі аргументи на користь того, щоб відкласти це на місяць, провести інформаційну роботу щодо того, чому це має значення, подивитися, де знаходиться економіка тощо», — писав Венс.

У відповідь Гегсет наполіг на негайних діях для «стримування» та «свободи судноплавства». Він також зазначив, що чекати кілька тижнів чи місяців для атаки не має сенсу і що надмірне вичікування може показати США нерішучими.

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Подальше листування в групі містило оперативні деталі майбутніх ударів по Ємену, включаючи інформацію про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену, після чого Волтц у чаті описав операцію як «чудову роботу».

Після цього Голдберг дійшов висновку, що чат, найімовірніше, був справжнім. 24 березня він надіслав листи низці чиновників, які були присутні в цьому чаті, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони, що додали до нього журналіста.

Йому відповів Браян Гʼюз, речник Ради національної безпеки, підтвердивши правдивість повідомлення групи Signal.

«Я ніколи не бачив подібних порушень. Це не рідкість, коли посадові особи з національної безпеки спілкуються через Signal. Але додаток використовується переважно для планування зустрічей та інших логістичних питань, а не для детальних і дуже конфіденційних обговорень майбутньої військової операції. І, звичайно, я ніколи не чув про випадки, коли журналіста запрошували на таке обговорення», — зазначив Голдберг.

Він вказує, що Волтц міг порушити кілька положень Закону США про шпигунство. За словами Голдберга, американський чиновник взагалі не повинен був створювати чат у Signal, позаяк цей додаток не схвалений урядом для обміну секретною інформацією.