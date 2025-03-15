Трамп наказав атакувати обʼєкти хуситів у Ємені

Президент США Дональд Трамп віддав наказ збройним силам США «розпочати рішучі й потужні військові дії» проти хуситів у Ємені.

Про це він написав у своїй соцмережа Truth Social.

«Минуло понад рік відтоді, як комерційне судно під прапором США безпечно пройшло Суецьким каналом, Червоним морем або Аденською затокою. Останній американський військовий корабель, який пройшов Червоним морем чотири місяці тому, був атакований хуситами більш як десять разів», — наголосив він.

Трамп заявив, що США «не терпітимуть нападу хуситів на американські кораблі». Він пообіцяв застосовувати «переважну смертоносну силу» доти, доки не досягне мети — розблокувати судноплавство в регіоні.

За його словами, американські винищувачі зараз здійснюють повітряні атаки на бази хуситів, їхніх лідерів і засоби протиракетної оборони.

Він вимагає від хуситів припинити атаки на кораблі, інакше влаштує їм «пекло, якого вони ще не бачили». Також Трамп вимагає від Ірану припинити підтримувати хуситів.

Американські чиновники в коментарі The New York Times казали, що авіаудари по арсеналу хуситів, значна частина якого захована глибоко під землею, можуть тривати кілька днів, посилюючись за інтенсивністю і масштабом — залежно від реакції бойовиків.

Деякі помічники з питань національної безпеки хочуть проводити ще більш агресивну кампанію, яка призведе до того, що хусити фактично втратять контроль над великою частиною півночі країни, додають джерела. Але Трамп іще не схвалив цю стратегію, побоюючись втягнути Сполучені Штати в близькосхідний конфлікт, якого він обіцяв уникати під час своєї передвиборчої кампанії.