Угода Ізраїлю і ХАМАС: єменські хусити призупинять атаки на кораблі в Червоному морі

Після угоди про перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС єменські хусити сигналізували, що збираються призупинити атаки на кораблі в Червоному морі.

Про це заявив лідер хуситів Абдулмалік Аль Хуті, передає Bloomberg.

Єменські хусити дотримуватимуться угоди, але можуть відновити напади на судна, якщо «Ізраїль влаштує прорив, бомбардування чи облогу». Тому судноплавні компанії будуть обережні з поверненням у Червоне море.

Після угоди Ізраїлю і ХАМАС судновласники та страховики чекали, поки хусити дадуть сигнал про наміри припинити атаки в південній частині Червоного моря та Аденській затоці, які вони вели впродовж місяців і які потопили деякі кораблі, пошкодили десятки з них і змусили більшість суден уникати важливого торгового шляху.

Підтримуване Іраном ісламістське угруповання єменських хуситів почало атакувати кораблі наприкінці 2023 року на знак солідарності з палестинцями під час війни Ізраїлю з ХАМАС.

Через це більшість західних контейнеровозів протягом 2024 року оминали Червоне море і йшли набагато довшим маршрутом навколо Південної Африки у рейсах між Азією та Європою. Це призвело до збільшення часу доставок, підвищення цін і тарифів.

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це підтвердив обраний президент США Дональд Трамп.

У разі успіху угода призведе до закінчення бойових дій на території сектора Гази, а Ізраїль поверне своїх громадян, яких ХАМАС утримує в полоні. Водночас Ізраїль віддасть палестинських увʼязнених. Це також може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

У межах першого етапу ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 тисячі палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.

Пізніше Ізраїль заявив, що бойовики ХАМАС створюють «кризу в останні хвилини», тож міністри не затвердять угоду, допоки не отримають підтвердження, що угруповання не «порушує домовленості».