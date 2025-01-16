Ізраїль відкладає угоду про припинення вогню в Газі — каже, що ХАМАС її порушує

Офіс премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що його кабінет міністрів не збиратиметься, щоб затвердити угоду про припинення вогню в Газі, доки ХАМАС «порушує домовленості».

Про це повідомляє The Times of Israel.

В Офісі премʼєра кажуть, що бойовики ХАМАС створюють «кризу в останні хвилини», тому міністри не затвердять угоду, допоки не отримають підтвердження, що угруповання прийняло всі її елементи.

Високопосадовець ХАМАС Іззат аль- Рішек спростував звинувачення в тому, що угруповання відмовилося від деяких деталей угоди, і заявив, що воно зобовʼязується дотримуватися її.

В Ізраїлі біля Кнесету (парламенту) збираються демонстранти, які виступають проти угоди. Вони закликають продовжувати війну проти ХАМАС і не звільняти палестинських увʼязнених. Проти угоди також міністр фінансів Безалель Смотрич.

Тим часом катарський телеканал Al Jazeera пише, що одразу після новин про угоду між Ізраїлем і ХАМАС ізраїльські військові вбили щонайменше 82 людини в Газі.

Якщо цю угоду реалізують, вона призведе до закінчення бойових дій на території сектора Гази, а Ізраїль поверне своїх громадян, яких ХАМАС утримує в полоні. Водночас Ізраїль віддасть палестинських увʼязнених. Це також може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 46 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.