The Atlantic: У чаті керівництва США в Signal ділилися детальним планом атак на єменських хуситів

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що у месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили їх опублікувати.

У початковій статті про інцидент приховали повідомлення, які містили деталі атак на єменських хуситів. У свіжому матеріалі йдеться, що експерти застерігають від використання Signal для таких «делікатних дискусій», адже це становить загрозу нацбезпеці.

На скриншотах видно повідомлення міністра оборони США Піта Гегсета, в яких він вказує точний час злетів винищувачів F-18 і дронів. Він вказав приблизний час, коли літаки завдадуть удару. Це сталося за пів години до зльоту літаків і за дві години до основної атаки на хуситів.

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The Atlantic підкреслює, що в цей момент серед учасників чату був дехто під незнайомим Гегсету номером телефону, а саме — головний редактор журналу Джеффрі Голдберг.

«Якби цей текст отримав хтось вороже налаштований до американських інтересів, хусити мали б час підготуватися до атаки на їхні опорні пункти, а наслідки для пілотів могли б бути катастрофічними», — наголошують у The Atlantic.

Напередодні представники видання питали дозвіл опублікувати повні тексти повідомлень. Вони розіслали листи до ЦРУ, Офісу директора Національної розвідки, Ради національної безпеки, Міністерства оборони США й Білого дому.

Відповіла лише речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Вона повторила, що в чаті нібито не обмінювалися жодними секретними даними. Втім, вона зазначила, що Вашингтон «не заохочує» оприлюднення розмови.

Про який інцидент мова

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

У цьому чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Після цього Голдберг надіслав листи низці чиновників, які були присутні в цьому чаті, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони, що додали до нього журналіста. Йому відповів Браян Гʼюз, речник Ради національної безпеки, підтвердивши правдивість повідомлення групи Signal.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, підтримав Волтца. Його не звільнять. Він також заявив, що хоча журналіст The Atlantic випадково потрапив у приватний чат про військові плани, його присутність «жодним чином не вплинула» на удари по хуситах у Ємені.

Радник з нацбезпеки США взяв на себе відповідальність за інцидент і сказав, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, але номер помилково потрапив до чужого списку. Він сказав, що зараз намагаються зрозуміти, чи це була помилка, чи технічна проблема. Волтц не сказав, кого саме мали додати до чату.