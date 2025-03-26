Маск розслідує інцидент із секретним чатом Signal, куди випадково додали журналіста. Що про випадок думають американці

Білий дім доручив Ілону Маску, який очолює Департамент ефективності уряду США (DOGE), розібратися в тому, як головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг потрапив у секретний чат в Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

Про це пише ABC News із посиланням на слова високопосадовця Білого дому.

Він підтвердив, що Маск та його команда з питань ефективності уряду перевіряють, як головний редактор The Atlantic опинився в чаті Signal з високопосадовцями, де обговорювалися плани ударів по єменських хуситах.

До цього радник Трампа з нацбезпеки США Майк Волтц у розмові, де він взяв провину за інцидент, сказав, що «говорив з Ілоном дорогою сюди — наші найкращі технічні мізки розбираються, як це сталося».

На тлі інциденту неурядова організація American Oversight подала позов проти пʼяти високопосадовців адміністрації Дональда Трампа. Ідеться про очільника Пентагону Піта Гегсета, директорки нацрозвідки Тульсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткілффа, очільника Мінфіну Скотта Бессента, держсекретаря Марко Рубіо. Позов також стосується Національного управління з архівів і документації.

American Oversight стверджує, що використання Signal без відповідного дозволу порушує федеральний закон про збереження державних записів. В організації просять суд зобовʼязати урядовців не видаляти повідомлення.

Що про інцидент думають американці

Опитування YouGov, яке провели наступного дня після публікації цієї інформації, показало, що 74% американців вважають поведінку посадовців адміністрації Трампа серйозною проблемою — 53% оцінюють це як дуже серйозну проблему, а 21% — як певну. Витік інформації про військові операції вважають серйозною проблемою 89% демократів, 72% незалежних і 60% республіканців.

На запитання, чи порушив закон нещодавній витік інформації представниками адміністрації Трампа, 48% американців відповіли, що так, а 21% вважають, що закон не було порушено.

Ще 37% опитаних вважають, що медіа не достатньо акцентують на тому, що чиновники Трампа випадково додали журналіста в незахищений чат. Водночас 22% американців вважають, що медіа перебільшують ситуацію, а 17% опитаних вважають, що висвітлення цього було майже правильним.

Серед республіканців 42% вважають, що журналісти надто багато говорять про витік інформації, серед демократів таких лише 9%.

Про який інцидент мова

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

У цьому чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Після цього Голдберг надіслав листи низці чиновників, які були присутні в цьому чаті, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони, що додали до нього журналіста. Йому відповів Браян Гʼюз, речник Ради національної безпеки, підтвердивши правдивість повідомлення групи Signal.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, підтримав Волтца. Його не звільнять. Він також заявив, що хоча журналіст The Atlantic випадково потрапив у приватний чат про військові плани, його присутність «жодним чином не вплинула» на удари по хуситах у Ємені.

Радник з нацбезпеки США взяв на себе відповідальність за інцидент і сказав, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, але номер помилково потрапив до чужого списку. Він сказав, що зараз намагаються зрозуміти, чи це була помилка, чи технічна проблема. Волтц не сказав, кого саме мали додати до чату.

Керівники розвідки адміністрації США стверджують, що не передавали жодних секретних матеріалів у чаті Signal, куди випадково запросили журналіста The Atlantic.