Швеція надасть понад €7 мільйонів для України на розмінування і дрони

Швеція виділить орієнтовно €7,2 мільйона (80 мільйонів шведських крон) для коаліцій, що займаються розмінуванням і безпілотними технологіями, у межах групи оборонного контакту з Україною (UDCG). Це частина 18-го пакета військової підтримки для України.

Про це йдеться на сайті шведського уряду.

«Ця підтримка допоможе Україні розвивати технології дронів і спроможність до розмінування. Це сприятиме як українській армії, так і суспільству загалом», — зазначив міністр оборони Швеції Паль Йонсон.

Уряд Швеції вже доручив Збройним силам країни виділити кошти. Збройні сили Швеції вже кілька разів виконували подібні завдання для підтримки коаліцій в рамках UDCG. Тепер вони повинні надати по 40 мільйонів шведських крон (приблизно €3,6 мільйона) для підтримки коаліцій, що займаються розмінуванням і розвитком дронів.

UDCG — це коаліція з 57 країн, яку створили США для координації закупівель оборонного обладнання, виробництва матеріалів і забезпечення постачання, щоб підтримати оборону України. Міністри оборони цих країн регулярно зустрічаються в Рамштайні, штаб-квартирі НАТО або онлайн.

У рамках UDCG створили кілька коаліцій для тривалої підтримки України. Швеція наразі є частиною шести таких коаліцій.