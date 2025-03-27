Швеція анонсувала «найбільший план з переозброєння з часів Холодної війни» та посилення допомоги Україні

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував найбільший план військового переозброєння країни з часів Холодної війни.

Він зазначив, що видатки Швеції на оборону вже перевищують встановлений НАТО показник у 2%, але цього недостатньо.

«Наша мета полягає в тому, щоб на Гаазькому саміті НАТО домогтися підвищення цього показника, і ми робимо свою частину роботи», — підкреслив він.

Уряд Швеції представив план, спрямований на підвищення оборонних витрат країни до 3,5% ВВП до 2030 року. План передбачає інвестиції на майже 300 мільярдів шведських крон (приблизно$30 мільярдів), які фінансуватимуться за рахунок позик.

В уряді додали, що починаючи з 2025 року планують закупити озброєння на 25 мільярдів шведських крон ($2,5 мільярда) з поставкою у 2026—2028 роках. Закупити Швеція планує засоби ППО, безпілотники, реактивну артилерію, засоби індивідуального захисту і боєприпаси.

Також уряд пропонує виділити додаткові 96 мільярдів шведських крон ($9,5 мільярда) фінансування на 2025 рік на новий пакет заходів для посилення заходів протидії гібридним загрозам.

Крім того, шведський уряд має намір збільшити прийняті економічні рамки для військової підтримки України з 25 мільярдів шведських крон ($2,5 мільярда) до трохи понад 40 мільярдів шведських крон ($4 мільярди) на 2025 рік.