У Німеччині остаточно підтримали план інвестицій на трильйон євро. Це розблокує допомогу Україні

Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни — їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 мільйони.
Про це повідомляє Bloomberg.
У Бундесраті, який представляє 16 федеральних земель, законопроєкт ухвалили в пʼятницю, 21 березня, 53 голосами за — потрібно було щонайменше 46 голосів.
Раніше на екстреному засіданні 18 березня Мерц отримав підтримку 513 депутатів нижньої палати парламенту Бундестагу — цього більше ніж достатньо, щоб змінити Конституцію Німеччини. Законопроєкт пропонує послабити правило про боргові обмеження.
Економісти підрахували, що армія держави потребує понад €400 мільярдів вкладень найближчими роками. План Мерца передбачає, що витрати на оборону, розвідслужби та кібербезпеку, які перевищують 1% ВВП, звільнять від боргового правила.
Як пише FT, представники «Християнсько-демократичного союзу ФРН» хочуть не лише прискорити переозброєння, але й створити 12-річний спеціальний фонд на €500 мільярдів. Кошти підуть на модернізацію лікарень, шкіл, доріг та енергетичних мереж.
- На виборах у Німеччині 23 лютого переміг «Християнсько-демократичний союз» на чолі з Фрідріхом Мерцом. Їм буде потрібно утворити коаліцію з іншою партією, щоб мати більшість голосів і можливість сформувати уряд.
- Під час повномасштабного вторгнення Мерц кілька разів приїжджав в Україну та зустрічався з Володимиром Зеленським. Він підтримує надання і гуманітарної, і військової допомоги, але не готовий говорити про гарантії безпеки або німецьких миротворців. На відміну від уряду Шольца Мерц хоче дозволити поставки в Україну крилатих ракет Taurus.