У Німеччині остаточно підтримали план інвестицій на трильйон євро. Це розблокує допомогу Україні

Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни — їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 мільйони.

Про це повідомляє Bloomberg.

У Бундесраті, який представляє 16 федеральних земель, законопроєкт ухвалили в пʼятницю, 21 березня, 53 голосами за — потрібно було щонайменше 46 голосів.

Раніше на екстреному засіданні 18 березня Мерц отримав підтримку 513 депутатів нижньої палати парламенту Бундестагу — цього більше ніж достатньо, щоб змінити Конституцію Німеччини. Законопроєкт пропонує послабити правило про боргові обмеження.