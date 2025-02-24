На виборах у Німеччині переміг «Християнсько-демократичний союз» на чолі з Фрідріхом Мерцом — він стане канцлером. Що буде далі

На дострокових парламентських виборах у Німеччині переміг «Християнсько-демократичний союз» (ХДС) на чолі з Фрідріхом Мерцом — уже підрахували голоси у всіх 299 округах.

Про це повідомила Федеральна виборча комісія.

Явка на цьогорічних парламентських виборах сягнула 84% — це рекорд у Німеччині з 1990 року.

За остаточними даними голосування ХДС отримала 28,5% голосів виборців. А праворадикальна «Альтернатива для Німеччини» (AfD) на чолі з Аліс Вайдель посіла друге місце і має 20,8% — це найкращий результат виборів для цієї партії за всю історію.

Третьою стала Соціал-демократична партія Німеччини поки що чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца. Її підтримали 16,4% виборців — на третину менше, ніж у 2021 році. Це найгірший результат партії від часів Другої світової війни.

До Бундестагу також потраплять «Зелені» і Ліва партія — за них проголосували 11,6% і 8,8% виборців відповідно.

«Союз Сари Вагенкнехт — За розум і справедливість» і Вільна демократична партія не змогли подолати 5% барʼєр і не потрапили до німецького парламенту.

Що буде далі

Усього в німецькому парламенті 630 місць — за результатами виборів ХДС отримає 208 місць, AfD — 151, СДПН — 121, «Зелені» — 85, Ліва партія — 64. Останнє місце отримає безпартійний депутат.

«Християнсько-демократичному союзу» треба утворити коаліцію з іншою партію, щоб мати більшість голосів і можливість сформувати уряд.

Ще до оголошення офіційних результатів, коли перемога ХДС стала очевидною, Мерц наголосив, що консерватори зроблять все можливе, щоб якомога швидше сформувати дієвий уряд. Мерц заявив, що планує сформувати новий федеральний уряд до Великодня — 20 квітня

Наразі точно не відомо, з якою саме партією утворять коаліцію. Але раніше Мерц уже сказав, що не співпрацюватиме з ультраправими. Із соціал-демократами на чолі з Олафом Шольцом він обʼєднуватися не хоче. Найбільш імовірною є коаліція із «Зеленими», але їхні погляди на розвʼязання проблеми мігрантів суттєво відрізняються. Детальніше про це тут.