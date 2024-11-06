Канцлер Німеччини відправив у відставку міністра фінансів. Що це означає

Канцлер Німеччини Олаф Шольц проситиме федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера — очільника Вільної демократичної партії, яка є частиною урядової коаліції. Це може призвести до розвалу правлячої коаліції і дострокових парламентських виборів.

Про це передає Spiegel.

Підґрунтям такого рішення Шольца стали розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писати, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Соціал-демократична партія Шольца і «Зелені» напередодні засідання коаліційного комітету заявили, що угода про бюджет на 2025 рік можлива, якщо на це буде бажання. Вільна демократична партія під керівництвом Лінднера натомість наполягала на тому, що необхідно ухвалити інший курс економічної політики. Крістіан Лінднер, серед іншого, казав про потребу провести дострокові вибори до Бундестагу, однак Шольц цього не підтримав.

Олаф Шольц готує заяву для преси. Поки що невідомо, чи оголосить він про дострокові вибори через розпад коаліції. Утім, без голосів вільних демократів у Бундестазі коаліція більшості не матиме.