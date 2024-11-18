Один з кандидатів на посаду канцлера Німеччини готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus

Кандидат у канцлери Німеччини від партії «Зелених» Роберт Хабек заявив, що дозволить поставки далекобійних ракет Taurus в Україну, якщо його оберуть головою уряду.

Про це пише німецька газета Die Zeit.

«Відповідь на це питання: так. Тим не менш, поставки зброї завжди були одними з «найскладніших рішень», які потрібно ухвалювати під відповідальність уряду», — заявив він у нещодавньому інтервʼю.

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц, який також претендуватиме на посаду канцлера, теж схвалює постачання далекобійної зброї для України.

Нещодавно і лідер парламентської групи «Вільної демократичної партії» Крістіан Дюрр заявив, що планує винести питання про передачу далекобійних німецьких ракет Taurus в Україну на голосування.

«Це була б можливість. Коли я дивлюся на заяви блоку ХДС/ХСС і «Зелених», я, безперечно, можу уявити, що така заявка може бути успішною», — сказав Дюрр виданню Neue Osnabrücker Zeitung.

Але представниця «Зелених» зауважила, що наразі в уряді ще коаліція із Соціал-демократичною партією Німеччини, до якої належить чинний німецький канцлер Олаф Шольц, тому «Зелені», за її словами, голосуватимуть «відповідно».

Заборона на постачання Taurus Україні

У лютому 2024 року німецький Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю, що можна вважати закликом передати Taurus. Проте останнє слово за канцлером Олафом Шольцом — він досі проти передачі, бо побоюється ескалації з Росією. З того часу його позиція не змінилася.

Taurus — це німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів і бойовою частиною у 500 кілограмів. Вони є аналогом британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG.

Розпад коаліції в Німеччині

6 листопада Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

7 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звільнив трьох урядовців. Це міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр юстиції Марко Бушманн і міністр освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер.

Розпад коаліції в Німеччині може дестабілізувати політичну ситуацію. Криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», а ще критикує ЄС і допомогу Україні. Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про готовність до проведення дострокових виборів.

Агентство Reuters писало, що Німеччина зможе надати більшу частину з €4 мільярдів, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно після розпаду коаліційного уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що готовий провести голосування в парламенті щодо вотуму довіри до свого уряду ще до Різдва.

Цього ж місяця члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца закликали його не балотуватися на посаду повторно. Це начебто необхідно, щоб політсила не програла на дострокових виборах.