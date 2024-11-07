Президент Німеччини готовий оголосити дострокові вибори після розпаду коаліції

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр каже, що готовий розпустити парламент і оголосити дострокові вибори після розпаду коаліції канцлера Олафа Шольца.

Слова президента Німеччини передає Reuters.

Після звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера 6 листопада канцлер оголосив, що проситиме про вотум довіри в Бундестазі 15 січня 2025 року. Якщо діяльність уряду не схвалять, тоді Штайнмаєр матиме право призначити дострокові вибори, імовірно, до кінця березня.

«Зараз не час для тактики і хитрощів, а час для розуму і відповідальності», — зазначив Штайнмаєр на пресконференції.

Що передувало

6 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив міністра фінансів Крістіана Лінднера у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його партії — Вільної демократичної партії, яка є однією з трьох в урядовій правлячій коаліції. Натомість Крістіан Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Підґрунтям такого рішення Шольца стали розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писати, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Розпад коаліції в Німеччині загрожує дестабілізацією політичної ситуації, що може призвести або до створення нової урядової більшості, або до оголошення дострокових виборів. Політична криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», а ще критикує Європейський Союз і допомогу Україні.