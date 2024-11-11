Члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца закликали його не балотуватися на посаду повторно. Це начебто необхідно, щоб політсила не програла на дострокових виборах.

Про це йдеться в заяві представників міського парламенту Гамбурга Маркуса Шрайбера і Тіма Штоберока.

Вони вважають, що Шольц має запропонувати на посаду канцлера від СДПН чинного міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Шрайбер і Штоберок називають очільника відомства «найпопулярнішим німецьким політиком», який «виступає за дії». На чолі з Пісторіусом Соціал-демократична партія начебто може здобути лідерство за результатами голосування.

«Ми стурбовані майбутніми федеральними виборами. Канцлер Олаф Шольц проводив хорошу політику протягом останніх трьох років, але він не зміг об’єднати людей і донести до них ідею лідерства. Ми вважаємо, що його негативний імідж, який склався в країні, вже не можна виправити», — кажуть політики.

Це спрацює лише в разі, якщо Шольц усвідомить: не балотуватися повторно — його допомога соціал-демократам, додали колеги канцлера. Вони переконані, що дозволити Пісторіусу бути новим кандидатом на посаду — це «послуга країні» від чинного канцлера.

Міністр оборони Німеччини, зокрема, підтримує ідею підготовки Берліну до можливої війни з РФ до 2029 року. Пісторіус виступає за допомогу Україні в боротьбі проти Москви. У червні 2024 року він заявив, що перемога Росії «коштуватиме дорожче, ніж нинішня підтримка України». Політик також припускає ескалацію конфлікту в Молдові та Грузії та напад Кремля на країни Балтії, які є членами НАТО.

Розпад коаліції в Німеччині

6 листопада Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

7 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звільнив трьох урядовців. Це міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр юстиції Марко Бушманн і міністр освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер.

Розпад коаліції в Німеччині загрожує дестабілізацією політичної ситуації. Це може призвести або до створення нової урядової більшості, або до оголошення дострокових виборів. Політична криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», а ще критикує ЄС і допомогу Україні.

Агентство Reuters писало, що Німеччина зможе надати більшу частину з €4 мільярдів, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно після розпаду коаліційного уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий провести голосування в парламенті щодо вотуму довіри до свого уряду раніше ніж 15 січня.