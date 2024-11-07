Урядова криза в Німеччині: президент звільнив трьох міністрів

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звільнив трьох урядовців. Це міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр юстиції Марко Бушманн і міністр освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер.

Про це повідомляє німецька служба новин Tagesschau.

Голова міністерства транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінґ тепер додатково керуватиме міністерством юстиції. За освіту відповідатиме міністр сільського господарства Джем Оздемір. А новим міністром фінансів стане заступник попереднього посадовця Йорг Кукіес.

Усі звільнені — представники Вільної демократичної партії. Після звільнення лідера Лінднера з Мінфіну 6 листопада політсила вийшла з коаліції. Канцлер Олаф Шольц каже, що дострокові вибори до Бундестагу, ймовірно, пройдуть не пізніш як наприкінці березня 2025 року, якщо уряд не отримає вотуму довіри.

Що передувало

Днем раніше Олаф Шольц звинуватив міністра фінансів Крістіана Лінднера у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії, яка була однією з трьох в урядовій правлячій коаліції. Натомість Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Підґрунтям такого рішення Шольца стали розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Розпад коаліції в Німеччині загрожує дестабілізацією політичної ситуації, що може призвести або до створення нової урядової більшості, або до оголошення дострокових виборів. Політична криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», а ще критикує ЄС і допомогу Україні.

Агентство Reuters писало, що Німеччина зможе надати більшу частину з €4 мільярдів, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно після розпаду коаліційного уряду.