Урядова криза в Німеччині: Шольц готовий провести голосування за вотум довіри до уряду ще до Різдва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий провести голосування у парламенті щодо вотуму довіри до свого уряду раніше ніж 15 січня.

Про це пише Tagesschau.

Спершу німецький канцлер запропонував призначити голосування у Бундестазі за вотум довіри до свого уряду 15 січня, а дострокові вибори призначити на березень.

Однак опозиція на чолі з лідером ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом закликала провести вибори вже 19 січня. Голосування за вотум довіри є необхідною передумовою для проведення виборів.

«Для мене не проблема поставити на голосування вотум довіри до Різдва», — сказав Шольц.

Однак канцлер наголосив, що остаточна дата залежить від того, чи зможуть лідер парламентської фракції СДПН Мютценіх і лідер опозиції Мерц домовитися про дату вотуму довіри. Шольц запропонував обом сторонам провести переговори про графік.

«Я згоден, якщо, наприклад, Мютценіх і Мерц досягнуть домовленості, і я буду використовувати це як орієнтир», — зазначив він.

Що передувало

6 листопада Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії, яка була однією з трьох в урядовій правлячій коаліції. Натомість Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Підґрунтям такого рішення Шольца стали розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

7 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звільнив трьох урядовців. Це міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр юстиції Марко Бушманн і міністр освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер.

Розпад коаліції в Німеччині загрожує дестабілізацією політичної ситуації, що може призвести або до створення нової урядової більшості, або до оголошення дострокових виборів. Політична криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», а ще критикує ЄС і допомогу Україні.

Агентство Reuters писало, що Німеччина зможе надати більшу частину з €4 мільярдів, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно після розпаду коаліційного уряду.