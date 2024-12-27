Президент Німеччини розпустив парламент — вибори проведуть 23 лютого

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг — дострокові вибори призначили на 23 лютого 2025 року.

Про це пише Spiegel.

«У складні часи, як зараз, для забезпечення стабільності потрібен дієздатний уряд і надійна більшість у парламенті. Я переконаний, що нові вибори зараз є правильним шляхом на благо нашої країни», — заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Коаліція, до якої входила Соціал-демократична партія Німеччини канцлера Олафа Шольца, Вільна демократична партія і партія «Союз90/Зелені» розвалилася на початку листопада.

Уже 16 грудня Бундестаг висловив недовіру уряду Шольца, що дозволило Штайнмаєру розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

Що передувало

На початку листопада Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Після цього у Німеччині почалась політична криза, яка, врешті-решт, призвела до дострокових виборів.