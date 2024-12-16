Бундестаг не висловив довіри канцлеру Шольцу

Німецький Бундестаг не висловив довіри канцлеру Олафу Шольцу — це новий крок до парламентських виборів у країні.

Про це передає Spiegel.

У Бундестазі пройшло поіменне голосування. Усього проголосували 717 депутатів: 207 висловили довіру Олафу Шольцу, 394 відмовилися від довіри, утрималися 116 депутатів.

Канцлер Німеччини хотів такого результату, щоб у країні 23 лютого відбулися вибори до парламенту після розпаду урядової коаліції. Тепер президент ФРН має 21 день, щоб розпустити парламент, а нових депутатів оберуть не пізніше ніж через 60 днів.

На початку листопада Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився з пропозицією парламенту провести дострокові вибори до Бундестагу 23 лютого 2025 року. Бундестаг працював у звичайному режимі до 16 грудня 2024 року.