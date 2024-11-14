У Німеччині призначили дату дострокових виборів до парламенту

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився з пропозицією парламенту провести дострокові вибори до Бундестагу 23 лютого 2025 року.

Про це повідомляє німецький телеканал ZDF.

Цю дату президенту напередодні запропонували лідери політичних партій Німеччини, коаліція яких розпалася, та ХДС/ХСС. Опозиційні партії хотіли провести голосування вже в січні 2025-го. Вони стверджували, начебто Німеччина ризикує залишитися без керівництва під час економічної кризи. Однак канцлер Олаф Шольц попередив, що це перевантажить виборні органи в період свят і сезонних захворювань, а партії не будуть підготовлені.

Бундестаг працюватиме у звичайному режимі до 16 грудня 2024 року — тоді депутати голосуватимуть за довіру уряду. Якщо результат цього голосування буде негативним, це надасть підстави розпустити парламент. За законом президент ФРН має 21 день після голосування, щоб це зробити. Якщо Бундестаг розпустять, нових депутатів мають обрати не пізніше, ніж через 60 днів.

Розпад коаліції в Німеччині

6 листопада Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

7 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звільнив трьох урядовців. Це міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр юстиції Марко Бушманн і міністр освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер.

Розпад коаліції в Німеччині може дестабілізувати політичну ситуацію. Криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», а ще критикує ЄС і допомогу Україні. Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про готовність до проведення дострокових виборів.

Агентство Reuters писало, що Німеччина зможе надати більшу частину з €4 мільярдів, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно після розпаду коаліційного уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що готовий провести голосування в парламенті щодо вотуму довіри до свого уряду ще до Різдва.

Цього ж місяця члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца закликали його не балотуватися на посаду повторно. Це начебто необхідно, щоб політсила не програла на дострокових виборах.