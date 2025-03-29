Атака на Дніпро: кількість поранених зросла, рятувальники ліквідували всі пожежі

Через ворожі удари безпілотниками по Дніпру 28 березня загинули чотири людини, кількість поранених зросла до 21.

Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і ДСНС.

Наймолодшому з постраждалих — 19 років, найстаршому — 74. У лікарнях перебувають 13 людей — вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

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Пожежі, які виникли через дронову атаку РФ на Дніпро, пожежники ліквідовували всю ніч — вогонь зрештою приборкали. До ліквідації пожежі залучали понад 150 рятувальників і 40 одиниць техніки ДСНС.

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Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Вогонь знищив чотири приватні будинки та пошкодив ще щонайменше десять. Понівечені й кілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі, автівки.

Під час атаки бійці ППО збили на Дніпропетровщині 16 БпЛА.