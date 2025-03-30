Росіяни вдарили дронами по військовому госпіталю в Харкові. Є загиблі

Увечері 29 березня російські війська вдарили дронами по військовому госпіталю в Харкові. Попередньо, є постраждалі серед військових, які лікувалися в госпіталі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Під ударом опинилися Шевченківській та Холодногірський райони Харкова. Загинули дві людини — 67-річний чоловік та 70-річна жінка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ще 25 людей дістали поранень. Серед постраждалих — пʼятеро дітей 5—17 років, причому 15-річна дівчина в лікарні у важкому стані.

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Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що обстрілом пошкоджені багатоповерхівки, торговельний центр, приватний будинок, гаражі та автівки.

Ударивши по будівлі військового госпіталю, Росія вкотре порушила норми міжнародного гуманітарного права. Воєнні злочини не мають термінів давності — Україна передасть докази до органів міжнародного кримінального правосуддя.