FT: США хочуть нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ без гарантій безпеки натомість

США наполягають на новій угоді про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість.

Про це пише Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди.

Новий проєкт угоди виходить за рамки початкового. У FT зазначають, що Вашингтон агресивно розширює своє вимоги, а київські чиновники кажуть, що він може підірвати суверенітет України, направити прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США.

Нова пропозиція Адміністрації президента США Дональда Трампа замінить попередню рамкову угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів України, яку в лютому погодили і Київ, і Вашингтон. Її не підписали після суперечки президентів країн Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті.

Угода, що зараз пропонують США, охоплює не тільки корисні копалини, а й усі мінеральні ресурси, включаючи нафту й газ, на всій території України. Також угода охоплює інфраструктуру, пов’язану з експлуатацією природних ресурсів: дороги, залізниці, трубопроводи, порти та переробні заводи.

У новому проєкті прописують, що гроші від видобутку конвертуватимуть в іноземну валюту та виводитимуть за кордон, тоді як Україна нестиме відповідальність за компенсацію, якщо будуть якісь затримки чи суперечки.

За цим проєктом США отримають роялті від фонду перші і з 4-відсотковою надбавкою, збережуть пріоритетні права на інфраструктурні проєкти, а ще — право вето на продаж ресурсів третім сторонам.

Вашингтон вимагає від України та США створити наглядову раду для моніторингу за спільним інвестиційним фондом, щоб розподіляти доходи від нафтових, газових і мінеральних проєктів між двома країнами. США хочуть призначити трьох із п’яти членів правління, що дає Вашингтону повне право вето стосовно фонду доходів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що угода можуть підписати вже наступного тижня. Однак троє високопоставлених українських чиновників сказали FT, що це малоймовірно. Один з них додав, що пропозиції США є «несправедливими», а інший порівняв їх з «пограбуванням».

Що передувало

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду продовжуються.

Після цього CBS News писало, що Трамп наполягає на «більшій, кращій угоді» з Україною про рідкоземельні копалини. Джерела видання зазначали, що той варіант угоди, який привезли до США, не є остаточним — деякі її пункти можуть змінити.