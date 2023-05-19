Україна «підрізає» фланги росіянам навколо Бахмуту, місто майже повністю захоплене. Але Сили оборони можуть оточити окупантів. Ситуація на фронті на 450-й день великої війни. Інтерактивні мапи «Бабеля»

«Бабель» продовжує серію оглядів ситуації на фронті та головних подій, які на неї впливають. Дайджести виходять що десять днів. Ми розповідаємо про основні зміни лінії фронту та про місця, де тривають найжорсткіші бої, пояснюємо ротації російських військ, розказуємо про отриману західну техніку, удари ЗСУ по обʼєктах росіян і багато іншого.

Продовжуються диверсії в російському тилу. Місцева влада прикордонних до України областей майже щодня повідомляє про збиття або падіння невідомих безпілотників. За останні 10 днів про серйозні удари безпілотників невідомо. Але російські канали писали, що 10 травня дрони вдарили по полігону у Воронезькій області — поранення дістали 14 російських військових. Також 18 травня вибухнула залізниця в Криму — з рейок зійшли вісім вагонів із зерном. Залізниця в Криму стратегічно важлива, через неї росіяни перекидають війська на південь України. Але мережа на півострові не розгалужена — є лінія від Керчі до Джанкою. А вже з нього йде лінія на Сімферополь і Севастополь, а ще дві інші — на материкову Україну.

У Брянській області 13 травня впали одразу декілька гелікоптерів і літаків. Міноборони росії взагалі не коментувало інцидент, місцева влада заявила про падіння принаймні одного гелікоптера й одного літака. Російські Telegram-канали з посиланням на джерела писали, що впали чотири борти. Через два дні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Брянській області впали чотири російські борти.

Що сталося, є чотири версії. Перша — найменш можлива — на всіх чотирьох бортах одночасно сталася аварія. Друга — російська ППО спрацювала по своїх. Третя — спрацювала диверсійна група. Четверта — борти збила українська ППО. Відтоді росіяни припинили скидати керовані авіабомби на північні області України.

Майже щоночі росіяни атакують Київ ракетами й безпілотниками. Уночі 16 травня росіяни пустили по Києву аеробалістичні та крилаті ракети, а також безпілотники. Військово-повітряні сили ЗСУ відзвітували, що збили цілих шість аеробалістичних ракет «Кинджал». Згодом у Міноборони рф заявили, що влучили цією ракетою по протиповітряній системі Patriot. Телеканал CNN із посиланням на американських посадовців спочатку підтвердив пошкодження системи, але заявив, що її не знищено. Потім зʼясувалося, що Patriot отримав мінімальні пошкодження.

The Washington Post 15 травня опублікувала черговий матеріал на основі злитих документів Пентагону. У них ішлося, що в кінці січня власник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин нібито пропонував українському керівництву дані про позиції російських військ в обмін на відступ українських підрозділів з Бахмуту. Він пропонував штурмувати райони на півдні, щоб вийти до анексованого Криму. Пригожин казав, що російські військові стикаються з нестачею боєприпасів і мають поганий моральний стан. Пригожин нібито розмовляв з офіцерами ГУР і особисто зустрічався з деякими з них в одній із країн Африки. У ще одному документі сказано, що Київ здогадується про обізнаність Кремля щодо контактів ГУР із Пригожиним. Також там зазначалося, що в Україні та на Заході пропозиціям Пригожина не довіряли.

Пригожин на запитання про контакти в ГУР записав кілька саркастичних аудіоповідомлень, а в ГУР Міноборони відмовилися коментувати цю інформацію. Насправді Пригожин, ймовірно, міг контактувати з українською розвідкою, заради того, щоб виконати своє завдання — захопити Бахмут. Натомість через свій конфлікт із Міноборони рф Пригожин зацікавлений у провалі чи розгромі регулярної російської армії, тому й міг пропонувати Україні подібні речі.

У Харківській області лінія фронту майже не змінюється. Росіяни досі контролюють невелику територію на північному сході, неподалік російсько-українського кордону. Окупанти намагаються наступати в бік Купʼянська та вздовж річки Оскіл, щоб відкинути українську армію за неї.

Окупанти заявили, що захопили село Масютівка на східному березі річки Оскіл. Воно розташоване навпроти селища Дворічна. Вони також опублікувало відео ударів по селу. У Масютівці до війни офіційно «проживали» 22 людини, хоча на супутникових знімках видно, що там є лише усього кілька будівель.

У Луганській області росіяни теж не просуваються. Найбільші бої тривають у районі села Діброва та в лісах на південь від Кремінної. Головна мета росіян — відсунути українські війська від міст Кремінна й Сватове, а також від траси між ними.

В окупованому Луганську 13 та 14 травня пролунали вибухи на військових об’єктах росії. За весь час повномасштабного вторгнення українські військові лише кілька разів діставали до околиць міста, оскільки не мали такої далекобійної зброї. А 13 травня вибухнув цех машинобудівного заводу 100 [«Поліпак»], а потім будівлі Луганського інституту внутрішніх справ і Вищого військового авіаційного училища штурманів. Усі ці об’єкти окупанти перетворили на свої склади та казарми. Росіяни одразу заявили, що по Луганську били крилатими ракетами Storm Shadow, які Велика Британія напередодні передала Україні.

А вже 15 травня в Луганську підірвали в барбершопі «міністра внутрішніх справ «ЛНР» Ігоря Корнета. Він отримав серйозні поранення, пережив операцію і зараз у лікарні.

На південному березі річки Сіверський Донець — адмінмежі Луганщини й Донеччини — росіяни продовжують атакувати селище Білогорівка та села Верхньокамʼянське і Спірне. Ці населені пункти прикривають фланг українським військовим, які стримують росіян за Соледаром і не дають їм швидко й одночасно з кількох боків дістатися Сіверська. Цьому напрямку окупанти приділятимуть менше уваги, поки не захоплять Бахмут.

У самому Бахмуті росіяни штурмують квартали з багатоповерхівками на заході міста. Під контролем України лишаються з десяток багатоповерхівок і невелика частина приватного сектору. Окупанти поступово витісняють українських військових за межі міста.

Однак у росіян виникла проблема на флангах. У лютому й березні окупанти були близькі до того, щоб оточити Бахмут і перерізати дороги до міста. Їх вдалося стримати завдяки підкріпленню, тому росіяни втягнулися в міські бої. З 9 травня українські військові почали контрнаступати на північ і південь від Бахмуту. Раніше власник «ПВК Вагнер» Євгеній Пригожин розповів, що «вагнерівці» передали контроль над флангами кадровим підрозділам російської армії, які тепер «тікають» від українських атак. Сили оборони України вже змогли суттєво відкинути росіян від доріг Бахмут — Костянтинівка та Бахмут — Часів Яр. Вони продовжують наступати на північних і південних околицях Бахмуту, рухаючись у бік Берхівки і Кліщіївки. У разі успіху українські війська можуть обвалити фланги «вагнерівців» і оточити їх самих у Бахмуті.

Навколо Авдіївки росіяни намагаються атакувати, але не просуваються. Місяць тому росіяни змогли захопити кілька сіл на північ від міста, але більше успіхів не мають.

На всіх інших напрямках на Донеччині ситуація майже не змінилася. Продовжуються бої в місті Мар’їнка, але просунутися там росіянам не вдається. Оборона міста триває вже 15 місяців, окупанти не можуть захопити його від самого початку повномасштабного вторгнення. У районі Вугледару ситуація теж стабілізувалася, поки що окупанти не намагаються активно наступати.

У Запорізькій області лінія фронту не змінюється. Ані росія, ані Україна поки що не намагаються масштабно атакувати на цьому напрямку, але продовжують взаємні обстріли. Російська армія готується до оборони в Запорізькій області: зводить фортифікаційні споруди й копає кілометрові окопи.

Після оголошеної «евакуації» окупанти почали поступово повертатися до населених пунктів біля лінії фронту. В Енергодарі побільшало російських військових, як і на Запорізькій АЕС. Також повернулася окупаційна влада.

У Херсонській області лінія фронту теж не змінюється — вона стабілізувалася по річці Дніпро. Там тривають взаємні обстріли через річку. Найімовірніше, лінія фронту по Дніпру тут буде незмінною, поки окуповану територію Запорізької області не почнуть звільняти.

Президент Володимир Зеленський 13—15 травня відвідав країни Європи і привіз звідти нові пакети військової допомоги Україні. Зеленський був в Італії, Німеччині, Франції та Великій Британії.

Німеччина 13 травня оголосила про найбільший пакет допомоги Україні на понад €2,7 мільярда. Туди увійдуть 18 колісних гаубиць, 4 системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS разом із ракетами, артилерійські боєприпаси, 30 бойових танків Leopard 1 A5, 20 БМП Marder і понад 100 бойових броньованих машин.

Франція згодом пообіцяла передати десятки бронемашин і легких танків, таких як AMX 10-RC, а Велика Британія повідомила, що надасть сотні ударних дронів великої дальності, а також ракети для протиповітряної оборони.

Також Велика Британія оголосила, що влітку розпочне базову підготовку українських пілотів для управління західними літаками. Спільно з Нідерландами вони хочуть очолити «коаліцію винищувачів», щоб допомогти Україні домогтися поставок західної авіації.

Найголовніше — Україна вперше отримала крилаті ракети великої дальності. Велика Британія передала Україні ракети Storm Shadow. І їх почали застосовувати буквально за кілька днів після офіційного підтвердження. Ракети Storm Shadow летять на відстань до 560 кілометрів (або до 290 кілометрів в експортному варіанті), а їхня бойова частина важить майже пів тонни. Ці ракети дозволять українським військам діставати цілі в глибокому російському тилу — майже в будь-якій точці окупованої території України. Storm Shadow запускають із літаків, вони сумісні з західною авіацією. Однак невідомо, яким чином їх запускає Україна. Найімовірніше, українські радянські літаки модернізували так, що вони тепер теж можуть запускати Storm Shadow.

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