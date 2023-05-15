У Луганську стався вибух у центрі міста — важкі поранення отримав «міністр внутрішніх справ ЛНР» Ігор Корнет

В окупованому Луганську в центрі міста стався вибух. Важкі поранення отримав «міністр внутрішніх справ ЛНР» Ігор Корнет.

Про це заявив ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Вибух стався у місцевому барбершопі. Російські медіа повідомляли, що у приміщенні вибухнула граната, але заклад майже повністю зруйнований.

Про поранення Корнета спочатку писали медіа з посиланням на джерела, але згодом Пасічник офіційно це підтвердив. За його словами, від вибуху постраждали сім людей. Четверо чоловіків перебувають у важкому стані, серед них і Корнет.

Корнет до війни на Донбасі працював у структурах МВС України. У 2014 році перейшов на бік бойовиків і з серпня 2014 очолював «Міністерство внутрішніх справ». У 2017 році у нього стався конфлікт із тогочасним ватажком луганських бойовиків Ігорем Плотницьким. Той навіть зняв Корнета з посади, але він відмовився йти. Через деякий час сам Плотницький раптово подав у відставку і росіяни замінили його Леонідом Пасічником, а Корнет залишився працювати «міністром внутрішніх справ».