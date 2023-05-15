У ГУР прокоментували інформацію про звʼязки української розвідки з власником «ПВК Вагнера» Пригожиним

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону прокоментував матеріал The Washington Post, у якому йдеться про нібито контакти української розвідки з власником російської «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним.

За його словами, Україна повинна обговорювати такі речі, коли це на користь її національним інтересам і допоможе звільнити території. Для цього спецслужби й розвідка, каже Юсов, користуються різними інструментами.

А щодо «окремих вкидів» Андрій Юсов заявив, що їх не треба коментувати.