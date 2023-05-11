Міноборони Британії підтвердило надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Про це він сказав депутатам у Палаті громад у четвер, 11 травня.

«Передача цих систем озброєнь дає Україні найкращу можливість захистити себе від тривалої агресії росії, особливо від навмисних обстрілів української цивільної інфраструктури, що суперечить міжнародному праву. Україна має право захистити себе від цього», — цитує Воллеса Sky News.

Уранці інформацію про передачу ракет із посиланням на кількох західних високопосадовців опублікувало CNN.

Storm Shadow

Storm Shadow (SCALP EG) — франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря — земля». Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони.

Ця ракета може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах і при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Дальність її польоту становить понад 250 кілометрів, а висота 30—40 метрів. Утім, залежно від конкретної модифікації характеристики таких ракет можуть різнитися.