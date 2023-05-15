Лукашенко підтвердив збиття чотирьох російських бортів у Брянській області

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив інформацію російських медіа про збиття у Брянській області 13 травня чотирьох російських бортів. Тоді повідомляли про падіння бомбардувальника Су-34, винищувача Су-35 та двох гелікоптерів Мі-8.
«Три доби після подій поряд з нами — я маю на увазі в Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми змушені реагувати. З того часу ми перебуваємо у підвищеній готовності, наші війська», — заявив Лукашенко.
- 13 травня у Брянській області росії розбилися гелікоптер Мі-8 і військовий літак Су-34. Згодом медіа повідомили, що авіасуден було чотири — два Мі-8, а також літаки Су-34 та Су-35. Гелікоптери впали під Клинцями, а літаки — під Стародубом, неподалік українського кордону. Через це загинули девʼять російських військових.
- Російська влада офіційно визнала падіння лише одного Мі-8. Міноборони рф взагалі ніяк не коментувало подію. Федеральні телеканали її також проігнорували.