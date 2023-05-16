«Енергоатом»: Росіяни почали поступово повертатися в Енергодар після «евакуації», на ЗАЕС побільшало військових

Росіяни почали поступово повертатися до окупованого Енергодару після оголошеної «евакуації». А на Запорізькій АЕС російських військових стало більше, ніж персоналу станції.

Про це пише пресслужба «Енергоатому».

«Після так званих відпусток, під час яких з Енергодару в бік Азовського моря вивозили не лише представників окупаційної «влади», але й документацію та техніку, «асвабадітєлі» знову припхалися до міста-супутника Запорізької АЕС. Повернулися до міста і відновили свою «роботу» ключові служби загарбницького «ладу». Знову функціонують російські відділення банків і місцева «адміністрація», — розповіли там.

У місті не працюють лише автозаправні станції, оскільки немає пального. Але росіяни і так не дозволяють виїзд із міста.

На окупованій Запорізькій АЕС кількість російських військових зросла до понад 2 500 осіб. Побільшало військових і патрулів і в самому Енергодарі.