«Енергоатом»: Росіяни почали поступово повертатися в Енергодар після «евакуації», на ЗАЕС побільшало військових

Росіяни почали поступово повертатися до окупованого Енергодару після оголошеної «евакуації». А на Запорізькій АЕС російських військових стало більше, ніж персоналу станції.
Про це пише пресслужба «Енергоатому».
«Після так званих відпусток, під час яких з Енергодару в бік Азовського моря вивозили не лише представників окупаційної «влади», але й документацію та техніку, «асвабадітєлі» знову припхалися до міста-супутника Запорізької АЕС. Повернулися до міста і відновили свою «роботу» ключові служби загарбницького «ладу». Знову функціонують російські відділення банків і місцева «адміністрація», — розповіли там.
У місті не працюють лише автозаправні станції, оскільки немає пального. Але росіяни і так не дозволяють виїзд із міста.
На окупованій Запорізькій АЕС кількість російських військових зросла до понад 2 500 осіб. Побільшало військових і патрулів і в самому Енергодарі.
- Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року російські війська захопили частину Запорізької області. До самого Запоріжжя окупанти не дійшли, але змогли захопити близько 70% території області. В окупації опинилися міста Мелітополь, Бердянськ, Токмак, Пологи, Василівка, Енергодар, а також найбільша в Європі Запорізька АЕС.
- 5 травня на окупованій частині Запорізької області оголосили про часткове вивезення жителів із 18 населених пунктів, що розташовані біля лінії зіткнення.