На окупованій частині Запорізької області оголосили про евакуацію цивільних із 18 населених пунктів

На окупованій частині Запорізької області оголосили про часткове вивезення жителів 18 населених пунктів, що розташовані біля лінії зіткнення.

Про це 5 травня повідомив «губернатор» Євген Балицький.

Це стосується населених пунктів Токмак, Василівка, Енергодар, Пологи, Тимошівка, Смирнов, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Камʼянка, Пришиб, Мала Білозерка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Камʼянка-Дніпровська, Кінські Роздори, Розівка. Усі вони розташовані в межах до 50—70 кілометрів від лінії фронту. Це найбільші населені пункти — окрім них, у цих межах є ще багато сіл.

«За останні кілька днів противник посилив обстріли населених пунктів, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойового дотику», — заявив колаборант Євген Балицький.

Рішення першочергово стосується дітей з батьками, людей похилого віку, інвалідів, пацієнтів лікувальних закладів. Їх планують перемістити вглиб області.