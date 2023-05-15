Велика Британія влітку розпочне навчальну місію для українських пілотів. Їх навчатимуть на західній авіації

Влітку Велика Британія розпочне базову підготовку українських пілотів для управління західними літаками.
Про це пише пресслужба британського уряду.
Там хочуть адаптувати програму, за якою навчаються пілоти Королівських збройних сил, для пілотів з України, щоб вони могли літати на західних зразках авіації.
Як зазначають в уряді, авіаційна підготовка українських пілотів іде пліч-о-пліч із зусиллями Британії забезпечити постачання Україні винищувачів F-16 у співпраці з іншими країнами.
«Сполучене Королівство розробить нову навчальну програму для українських пілотів, щоб підтримати їхні намагання створити нові українські військово-повітряних сили на літаках F-16 за стандартами НАТО», — пише пресслужба.
- Загалом Велика Британія провела навчання для 15 тисяч українських військових.
- Нині президент Володимир Зеленський здійснює закордонні візити, щоб створити коаліцію країн-партнерів, у межах якої Україні будуть надані винищувачі західного зразка. Він уже побував в Італії, Ватикані, Німеччині, Франції та Великій Британії.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодилися лише тренувати українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.
- У квітні міністр оборони Данії припускав, що союзники вирішать, чи передаватимуть Україні західні винищувачі, до цього літа.