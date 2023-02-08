Зеленський та Сунак відвідали українських військових, яких тренують у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідали військову базу у графстві Дорсет на півдні Англії, де зустрілися з українськими військовими, яких тренує британська армія.
Про це повідомляє Sky News.
Лідерам обох країн показали танковий симулятор Challenger 2, який використовується для тренувань. Зеленський подякував Сунаку за підтримку, а також вручив нагороди деяким українським військовим.
Виступаючи на спільній пресконференції, Сунак заявив, що танки Challenger 2 прибудуть в Україну «якнайшвидше», орієнтовно — у березні. Також Британія навчатиме 10 тисяч українських військових і прискорить поставки зброї.
- Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з неоголошеним візитом у середу. Він виступив у парламенті Британії, а також відвідав Букінгемський палац, де зустрівся з королем Карлом ІІІ.
- Велика Британія в рамках візиту Зеленського запропонує навчання для пілотів винищувачів, морських піхотинців і запропонує надати Україні «можливості більшої дальності». Також, за даними Sky News, Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які бойові літаки можуть бути передані Україні.