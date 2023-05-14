Зеленський їде до Франції, де зустрінеться з Макроном. Вони обговорять нагальні потреби України

Президент України Володимир Зеленський у неділю ввечері прибуває до Франції.
Єлисейський палац підтвердив, що очікує на візит, повідомляє Le Figaro.
Лідер Франції Емманюель Макрон запросив Зеленського «на робочу вечерю в Єлисейському палаці». Дискусія буде «присвячена підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на невідкладні військові та гуманітарні потреби України».
Президенти також зможуть обговорити довгострокові перспективи миру в Європі, зокрема на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським.
- Раніше медіа писали, що Зеленський прибуде на авіабазу Веллізі-Вілласубле в паризькому регіоні.
- Сьогодні, 14 травня, Зеленський відвідав Берлін, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцом, а перед цим був у Римі й Ватикані. У Німеччині Володимир Зеленський отримав премію імені Карла Великого, яку йому та українському народові присудили за «захист свободи, демократії та європейських цінностей».
- Також він казав, що його закордонні візити, серед іншого, присвячені створенню коаліції країн-партнерів, у межах якої Україні будуть надані винищувачі західного зразка.