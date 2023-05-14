Зеленський їде до Франції, де зустрінеться з Макроном. Вони обговорять нагальні потреби України

Президент України Володимир Зеленський у неділю ввечері прибуває до Франції.

Єлисейський палац підтвердив, що очікує на візит, повідомляє Le Figaro.

Лідер Франції Емманюель Макрон запросив Зеленського «на робочу вечерю в Єлисейському палаці». Дискусія буде «присвячена підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на невідкладні військові та гуманітарні потреби України».

Президенти також зможуть обговорити довгострокові перспективи миру в Європі, зокрема на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським.