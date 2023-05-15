Зеленський вирушає до Великої Британії. Обговорить із Ріші Сунаком подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський вирушив до столиці Великої Британії — Лондону — для зустрічі з премʼєр-міністром Ріші Сунаком і двосторонніх переговорів.

За його словами, Велика Британія лідирує в розширенні можливостей України на землі та в повітрі, і ця співпраця триватиме надалі.

«Я зустріну свого друга Ріші. Ми будемо вести предметні переговори віч-на-віч і в делегаціях», — написав Зеленський у Twitter.