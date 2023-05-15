Зеленський вирушає до Великої Британії. Обговорить із Ріші Сунаком подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський вирушив до столиці Великої Британії — Лондону — для зустрічі з премʼєр-міністром Ріші Сунаком і двосторонніх переговорів.
За його словами, Велика Британія лідирує в розширенні можливостей України на землі та в повітрі, і ця співпраця триватиме надалі.
«Я зустріну свого друга Ріші. Ми будемо вести предметні переговори віч-на-віч і в делегаціях», — написав Зеленський у Twitter.
- Напередодні Зеленський був із візитом у Франції, де зустрівся з Емманюелем Макроном. Після цього стало відомо, що Франція найближчими тижнями оснастить декілька батальйонів української армії десятками бронемашин і легких танків, зокрема AMX-10RC.
- Також український президент відвідав Берлін і зустрівся там із канцлером Олафом Шольцом, а перед цим був у Римі й Ватикані. У Німеччині Володимир Зеленський отримав премію імені Карла Великого, яку йому та українському народові присудили за «захист свободи, демократії та європейських цінностей». Згодом МЗС Німеччини опублікувало список військової допомоги, яку країна готується передати Україні. Вартість пакета допомоги понад €2,7 мільярда.
- Зеленський казав, що його закордонні візити, серед іншого, присвячені створенню коаліції країн-партнерів, у межах якої Україні будуть надані винищувачі західного зразка.