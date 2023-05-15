Франція найближчим часом передасть Україні десятки бронемашин і легких танків

Франція найближчими тижнями оснастить декілька батальйонів української армії десятками бронемашин і легких танків, зокрема AMX-10RC.

Про це йдеться в Спільній декларації за результатами візиту українського президента до Парижу.

Окрім цього, Франція зосередиться на підсиленні протиповітряної оборони.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив підтримку української формули миру, міжнародного трибуналу щодо російських воєнних злочинів і євроатлантичного шляху України.

Документ підтримує угоду про новий Міжнародний центр із розслідувань злочинів агресії проти України в Гаазі та розслідування прокурора Міжнародного кримінального суду.