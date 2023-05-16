CNN: Росія під час атаки на Київ пошкодила Patriot — але не знищила його

Під час нічної атаки на Київ 16 травня росія пошкодила систему протиповітряної оборони Patriot, але не знищила її.

Про це телеканалу CNN повідомив офіційний представник США.

За словами урядовця, США досі оцінюють збитки, щоб визначити, чи потрібно повністю згорнути систему, чи її просто відремонтують на місці.

Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одна від США, друга від Німеччини спільно з Нідерландами. Яка саме пошкоджена — невідомо.

Про «знищення» Patriot повідомляло російське Міністерство оборони, у Повітряних силах України відмовилися коментувати інформацію російського відомства.

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