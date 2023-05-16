ППО збила над Україною 9 дронів та 18 ракет, зокрема шість «Кинджалів»

У ніч проти 16 травня росіяни атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 різними ракетами повітряного, морського та наземного базування.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Із шести літаків МіГ-31К окупанти випустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Девʼять крилатих ракет «Калібр» летіли з кораблів у Чорному морі. Також окупанти застосували три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).
Крім того, ворог атакував ударними дронами Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня — «Орлан-10», Supercam.
Усі 18 ракет та дрони знищила українська ППО.
- У Києві уламки впали в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах міста. У Соломʼянському районі спалахнула нежитлова будівля та кілька автівок. Пожежу вже загасили. У решті районів столиці уламки впали на припарковані авто, прибудинкову територію чи в лісопаркову зону. Інформації про потерпілих немає.